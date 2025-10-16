Экс-тренер "Локомотива" рассказал, что нужно сделать команде для победы

Бывший главный тренер "Локомотива" Ринат Билялетдинов заявил, что необходимо сделать московскому клубу, чтобы сохранить шансы на чемпионство.

"Сложно сказать, повторится ли спад "Локомотива" во второй части сезона. Надеюсь, нет — уроки должны быть извлечены. В прошлом году дважды проиграли "Химкам" и получили по пять мячей от "Спартака" и "Крыльев". Думаю, этот негативный опыт будет учтён, чтобы не потерять золотые очки в чемпионской гонке", - сказал Билялетдинов в интервью "Чемпионату".

После 11-ти туров чемпионата России московский "Локомотив" занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. "Железнодорожники" являются единственной командой в РПЛ, которая не потерпела ни одного поражения. Следующая встреча подопечных Михаила Галактионова пройдет 18 октября против ЦСКА на "РЖД Арене".

В сезоне-2024/2025 "Локомотив" остановился на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 53 очка. Победителем РПЛ стал "Краснодар" с 67-ю баллами.