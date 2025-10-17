Тренер сборной России пошутил над промахом игрока в матче с Боливией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин шутливо отреагировал на промах полузащитника Дмитрия Баринова в товарищеском матче против сборной Боливии.

Тренер обратился к игроку после игры, заявив, что с промаха смеялась вся скамья запасных после того, как футболист не попал в пустые ворота с близкой дистанции.

«С твоего промаха ржала вся скамейка» — прокомментировал момент Карпин, отметив, что не будет ругать Баринова.

14 октября Россия обыграла в Москве Боливию со счетом 3:0.

Первый гол был забит на 17-й минуте. После комбинации в штрафной Лечи Садулаев пробил в пустые ворота. Перед перерывом Алексей Миранчук удвоил преимущество, доиграв отскок после удара Дмитрия Баринова.Во втором тайме на 57-й минуте Иван Сергеев установил окончательный счет, реализовав момент после передачи Баринова. Боливийцы активизировались в концовке матча: на 73-й минуте Терсерос опасно пробил выше ворот, а на 79-й минуте голкипер Станислав Агкацев парировал удар Вильярроэла.

Следующий товарищеский матч Россия проведет 12 ноября против сборной Перу, которая также не смогла отобраться на чемпионат мира 2026 года, заняв восьмое место в южноамериканской квалификации.