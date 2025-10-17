Тренер «Краснодара» выступил против ужесточения лимита на легионеров

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев выступил против ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «РБ Спорт».

«Любые ограничения ни к чему хорошему не приводят. Наши русские игроки должны выигрывать конкуренцию у иностранцев в честной борьбе. А не то, что у него есть паспорт, и он должен играть», — сказал Мусаев.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев инициировал изменение лимита на легионеров в РПЛ. В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать 10 легионеров в заявке и пять – на поле.

Встреча Дегтярева с представителями Российского футбольного союза (РФС), РПЛ и руководителями клубов должна была состояться 9 сентября, однако она оказалась отложенной на неопределенный срок из-за изменений в графике главы спортивного ведомства.