Тренера «Зенита» призвали уйти в отставку

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что нынешнему наставнику клуба Сергею Семаку пора покинуть команду, передает «Советский спорт».
Под руководством Семака «Зенит» шесть раз подряд выигрывал чемпионат России, а гегемония клуба прервалась лишь в прошлом сезоне победой «Краснодара». В прошлом сезоне «Зенит» впервые с 2017/18 не выиграл ни чемпионат, ни Кубок России, уступив в борьбе за оба трофея в год, который должен был стать праздничным в связи со столетием клуба.
В текущем сезоне «Зенит» после 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает 4-е место в турнирной таблице и имеет в своем активе 20 очков.