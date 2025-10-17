Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом 2025 года по версии журнала Forbes. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте издания.

При составлении перечня учитывались заработная плата, а также доходы от деятельности вне спорта. Отмечается, что в сумме за год доход Роналду составил 280 миллионов долларов (около 22 миллиардов рублей) до вычета налогов и агентских комиссий. Из этой суммы 230 миллионов футболист заработал на поле.

В тройку рейтинга также вошли нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, занявший второе место с суммарным доходом около 130 миллиона долларов. На третьей строчке расположился французский нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема с общим доходом в 104 миллиона долларов.

Ранее Роналду стал первым футболистом-миллиардером. Состояние футболиста оценивается в 1,4 миллиарда долларов.

В феврале Роналду исполнится 41 год. 3 октября форвард был вызван в сборную Португалии на матчи квалификации чемпионата мира 2026 года против Ирландии и Венгрии.