Роналду признан самым высокооплачиваемым футболистом года

Португальский нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду признан самым высокооплачиваемым футболистом по версии издания Forbes.

40-летний португалец в 2025 году заработал 280 миллионов долларов. При этом 50 миллионов - вне пределов поля. Роналду более чем в два раза опередил ставшего вторым аргентинца Лионеля Месси.

На счету чемпиона мира 2022 года, выступающего за американский клуб "Интер Майами", - 130 миллионов долларов дохода. У Месси доход вне поля составил 70 миллионов долларов. Третье место в этом рейтинге занял Карим Бензема из "Аль-Иттихада" - 104 миллиона долларов. У француза заработок вне футбола - всего четыре миллиона.

Замыкает топ-10 рейтинга Ламин Ямаль из "Барселоны" - 43 миллиона (33+10).