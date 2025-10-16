Воспитанник «Кайрата» умер в возрасте 19 лет, ему стало плохо во время матча

Казахстанский футболист Диас Тулеу умер в возрасте 19 лет, сообщает пресс‑служба Казахстанской федерации футбола (КФФ).

© ФК «Кайрат»

Тулеу выступал за клуб «Хан‑Тенгри». Ему стало плохо во время матча 25‑го тура Первой лиги Казахстана против «Экибастуза» (4:0). На 62‑й минуте Толеу лег на газон, ему стали оказывать помощь, после чего игрока унесли на носилках.

— Казахстанская федерация футбола с глубоким прискорбием восприняла известие о безвременной кончине нападающего клуба «Хан‑Тенгри» Диаса Тулеу.

Несмотря на свой юный возраст, Диас выделялся своей страстью к футболу и выдающимся талантом. Его ранний уход из жизни — невосполнимая утрата. В этот тяжёлый момент мы разделяем боль утраты его семьи, близких и команды.

КФФ выражает искренние соболезнования родителям, родственникам и всем близким Диаса, — говорится в заявлении КФФ.

Тулеу был воспитанником «Кайрата», футболист перешел в «Хан‑Тенгри» весной прошлого года.