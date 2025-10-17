Капитан «Ливерпуля» раскритиковал новичков клуба

Капитан и центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк критически отозвался о новичках мерсисайдского клуба.

«Думаю, клуб блестяще сработал в плане трансферов, но усилением они пока не стали. Очевидно, что мы сильно потеряли в качестве, так важном для нас за последние несколько лет. Мы продали таких мастеровитых игроков, как Лучо Диас, Нуньес, Куанса и Эллиотт. Нам пришлось заменять их качественными футболистами, и мы знаем, насколько сложен современный рынок, но клуб отлично справился. Теперь нужно работать, чтобы создать очень и очень хорошую команду, чтобы быть конкурентными во всех турнирах. Такова наша цель», – приводит слова ван Дека Liverpool Echo.

Летом к «Ливерпулю» присоединились Флориан Вирц, Милош Керкез, Александер Исак, Уго Экитике и некоторые другие футболисты.