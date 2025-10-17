«Спартак» может остаться без полузащитника

Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко может вернуться в Аргентину в зимнее трансферное окно.

По данным журналиста издания Ole Фавио Верона, произошёл контакт между аргентинским "Индепендьенте" и представителями игрока. Сообщается, что Эсекьель Барко выразил готовность пойти на сокращение зарплаты, чтобы вернуться на родину.

Напомним, что аргентинский полузащитник переходил в "Спартак" из "Ривер Плейт" летом 2024 года. В СМИ была информация, что сумма трансфера составила 14 миллионов евро. В составе красно-белых Эсекьель Барко провёл 48 матчей, отметился 17 забитыми мячами и отдал 10 голевых передач.

После 11 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича находится на шестом месте в турнирной таблице, имея в своём активе 18 очков.