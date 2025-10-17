Аленичев объяснил, почему игроки «Спартака» не могут составить костяк сборной

Бывший российский футболист Дмитрий Аленичев рассказал, почему московский «Спартак» не может быть базовым клубом сборной России. Отметим, что сам Аленичев в середине 90-х выступал за красно-белых.

«Раньше много игроков вызывалось из «Спартака», а сейчас базовые для сборной — ЦСКА и «Локомотив», которые играют практически полностью российскими составами. Это логично. Конечно, мне это неприятно, болельщикам «Спартака» тоже хочется, чтобы было больше своих. Для чего существует академия «Спартака»? Чтобы выпускать как можно больше футболистов, которые бы пополняли основной состав. К сожалению, сейчас это не так», — приводит слова Аленичева «РИА Новости Спорт».

Сборная России в 2025 году провела восемь товарищеских матчей, обыграв команды Гренады (5:0), Замбии (5:0), Беларуси (4:1), Катара (4:1), Ирана (2:1) и Боливии (3:0). В играх со сборными Нигерии (1:1) и Иордании (0:0) был зафиксирован ничейный результат. Все российские команды отстранены от международных турниров с конца февраля 2022 года.