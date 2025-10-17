Вратарь "Краснодара" рассказал, согласился бы он поехать в Чемпионшип

Вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев поделился мнением о возможном переходе в Чемпионшип.

"Ситуации бывают разные, но, честно говоря, не знаю. Не в курсе всех переговоров Эдуарда с "Саутгемптоном", поэтому мне сложно что-либо ответить. Конечно, мы обсуждали с ним этот вариант, но лучше спросите у него, подробности я не буду раскрывать", - сказал Агкацев в интервью "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что капитаном "Краснодара" Эдуардом Сперцяном интересуются английский "Саутгемптон", выступающий в Чемпионшипе.

В этом сезоне Станислав Агкацев принял участие в 12 матчах "быков" во всех турнирах. Шесть встреч голкипер отыграл "на ноль". В последней игре против "Ахмата" он отразил одиннадцатиметровый удар форварда "Ахмата" Георгия Мелкадзе.

На данный момент "Краснодар" занимает третье место в чемпионате России с 23 очками.