Гендиректор «Ахмата» высказался об игре клуба под руководством Черчесова

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в беседе с «Матч ТВ» выразил уверенность, что команда под руководством Станислава Черчесова будет играть еще лучше.

© ФК «Ахмат»

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. Под его руководством команда одержала четыре победы, три раза сыграла вничью и потерпела одно поражение. Грозненцы занимают девятое место в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав 15 очков.

— Как вам игра «Ахмата» под руководством Черчесова?

— Пока всё хорошо, но будет еще лучше.

— На каком месте вы хотели бы видеть команду?

— Вопрос не в месте, надо идти от игры к игре и побеждать, — сказал Айдамиров «Матч ТВ».

Грозненцы в 12‑м туре РПЛ сыграют на выезде с московским «Динамо». Матч пройдет в воскресенье в Москве на »ВТБ Арене».

Прямую трансляцию матча смотрите с 19:25 мск на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.