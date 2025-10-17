Гендиректор «Ахмата» высказался об игре клуба под руководством Черчесова

Айдамиров об игре «Ахмата» под руководством Черчесова: «Пока все хорошо, но будет еще лучше»
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в беседе с «Матч ТВ» выразил уверенность, что команда под руководством Станислава Черчесова будет играть еще лучше.
Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. Под его руководством команда одержала четыре победы, три раза сыграла вничью и потерпела одно поражение. Грозненцы занимают девятое место в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав 15 очков.
— Как вам игра «Ахмата» под руководством Черчесова?
— Пока всё хорошо, но будет еще лучше.
— На каком месте вы хотели бы видеть команду?
— Вопрос не в месте, надо идти от игры к игре и побеждать, — сказал Айдамиров «Матч ТВ».
Грозненцы в 12‑м туре РПЛ сыграют на выезде с московским «Динамо». Матч пройдет в воскресенье в Москве на »ВТБ Арене».
