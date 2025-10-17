Футболист «Зенита» мечтает надеть майку сборной Колумбии

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос заявил, что мечтает сыграть на чемпионате мира в составе сборной Колумбии.

В начале сентября сборная Колумбии по итогам 17‑го тура южноамериканского отборочного турнира завоевала путевку на ЧМ‑2026, который пройдет в 2026 году в США, Мексике и Канаде.

— В последний раз вы играли за сборную Колумбии два года назад. Хотели бы выступить на чемпионате мира? Общаетесь ли с тренерским штабом?

— Действительно, какое‑то время провел вне сборной. Для меня самое главное — выполнять качественно свою работу в клубе, чем лучше буду это делать, тем быстрее вернусь в сборную.

Мечтаю снова надеть майку сборной и сыграть на чемпионате мира, — приводит слова Барриоса корреспондент «Матч ТВ».

