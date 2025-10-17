Главный тренер «Зенита» высказался о полузащитнике Васильеве

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Дмитрий Васильев, который выступает за «Сочи» на правах аренды, должен как можно больше играть, даже если речь идет о выступлении в Первой лиге.

Васильеву 21 год. За «Сочи» футболист провел 13 матчей в текущем сезоне и забил два гола.

— Появилась информация, что Дмитрий Васильев, который находится в «Сочи» в аренде, хочет остаться в этом клубе. Как для него лучше?

— Сейчас даже вопрос не стоит о том, чтобы кто‑то куда‑то возвращался. Все разговоры на эту тему возможны только во время зимней паузы. Но в целом Диме, как и любому молодому футболисту, если есть возможность, надо играть, играть и играть, даже если в ФНЛ, — передает слова Семака корреспондент «Матч ТВ».

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице МИР РПЛ после 11 туров, набрав пять очков. В 12‑м туре команда сыграет с «Зенитом» 19 октября дома.

