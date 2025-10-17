«Матч ТВ» покажет класико «Реал» – «Барса» в записи

«Матч ТВ» покажет матч «Зенита» в прямом эфире вместо класико.

26 октября в 10-м туре Ла Лиги между собой сыграют «Реал» и «Барселона». Начало – в 18:15 по московскому времени.

Также 26 октября в 13-м туре Мир РПЛ «Зенит» примет «Динамо». Начало – в 17:30 по московскому времени.

Согласно телепрограмме, «Матч ТВ» в прямом эфире покажет матч российского чемпионата – начало трансляции запланировано в 17:00.

В программе федерального канала указано, что трансляция класико начнется в 19:30. По всей видимости, матч покажут в записи, поскольку следующим слотом в 21:30 пойдет передача «После футбола» с Георгием Черданцевым.

Матч «Реала» и «Барселоны» в прямом эфире будут транслировать на телеканале «Матч! Футбол 2».