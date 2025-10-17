Защитник «Ростова» ответил на вопрос о шансах сборной России на ЧМ

Россия боролась бы за выход из группы на ЧМ, считает Мелехин: «В РПЛ каждый может выиграть у каждого – мы могли бы составить конкуренцию на европейской арене»
Виктор Мелехин ответил на вопрос о шансах сборной России на чемпионате мира.
– Россия бы боролась за выход из группы на чемпионате мира?
– Я думаю, боролись бы. Сто процентов.
– Мы уже четвертый сезон не играем в еврокубках. Наш чемпионат, на твой взгляд, по-прежнему конкурентоспособен по сравнению с европейскими?
– На мой взгляд, да. Потому что заметил, что за последние три года, что я играю в Премьер-лиге, чемпионат становится все сложнее и сложнее.
Он развивается, становится тяжелее играть в нем. В РПЛ каждая команда может выиграть у каждой. Раньше такого не было.
Поэтому мне кажется, что мы могли бы составить конкуренцию на европейской арене, – сказал защитник «Ростова» Виктор Мелехин.
