Семак сообщил, что два футболиста «Зенита» вернулись из сборных с травмами
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что защитники сине-бело-голубых Юрий Горшков и Страхиня Эракович вернулись из сборных в расположение клуба с повреждениями. В воскресенье, 19 октября. команда сыграет на выезде с «Сочи» в рамках 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.
После 11 туров «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет четыре очка. «Сочи» располагается на последнем месте. У команды пять очков в 11 играх.
Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости
Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости