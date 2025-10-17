Полузащитник «Челси» пропустит еще несколько недель из-за травмы паха

Палмер пропустит еще 6 недель из-за травмы паха. Хавбек «Челси» не играет с 20 сентября
Коул Палмер пропустит еще шесть недель из-за травмы.
Об этом заявил главный тренер «Челси» Энцо Мареска.
«Я ошибался [насчет возвращения Коула Палмера в ноябре]. К сожалению, ему надо еще шесть недель. Мы стараемся максимально защитить Коула. Медицинская бригада – не волшебники. Надеемся, что шести недель будет достаточно», – сказал Энцо Мареска, отметивший, что футболисту не нужна операция.
Англичанин не играет с 20 сентября из-за травмы паха.
В этом сезоне Палмер провел 3 матча в АПЛ и забил 1 гол. Его статистику можно изучить по ссылке.
