Выяснилось, кто принимал решение о возвращении Кононова в «Торпедо»

В «Торпедо» рассказали, кто принимал решение о возвращении Кононова на пост главного тренера команды
Советник президента футбольного клуба «Торпедо» Денис Маслов заявил «Матч ТВ», что решение вернуть Олега Кононова на пост главного тренера команды было принято акционерами клуба.
В четверг «Торпедо» обыграло «Велес» со счетом 3:0 в матче пятого раунда Пути регионов FONBET Кубка России. Накануне «черно‑белые» объявили о возвращении Олега Кононова на пост главного тренера команды. Перед этим был расторгнут контракт с Дмитрием Парфеновым, который провел в команде 32 дня.
— С чем связано решение вернуть на пост главного тренера «Торпедо» Олега Кононова?
— Это решение акционеров клуба, не более того.
— Как долго Олег Георгиевич думал над предложением?
— Он в четверг после матча с «Велесом» всё рассказал, не вижу смысла повторяться, — сказал Маслов «Матч ТВ».
Ранее Кононов тренировал московскую команду с января 2024 по август 2025 года. В таблице ПАРИ Первой лиги «Торпедо» занимает последнее место, набрав 10 очков в 14 турах.
Прямые трансляции матчей Первой лиги Кубка России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
«Благодаря стойкости россиян спортивная мировая сцена возвращается к принципам порядочности». В Госдуме высказались о решении CAS по ФНТР
Костомаров отказался давать совет Овечкину: «Александр профессионал своего дела, он еще свое забьет»
В «Торпедо» рассказали, кто принимал решение о возвращении Кононова на пост главного тренера команды
«Благодаря стойкости россиян спортивная мировая сцена возвращается к принципам порядочности». В Госдуме высказались о решении CAS по ФНТР
Костомаров отказался давать совет Овечкину: «Александр профессионал своего дела, он еще свое забьет»
В «Торпедо» рассказали, кто принимал решение о возвращении Кононова на пост главного тренера команды