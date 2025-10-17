Выяснилось, кто принимал решение о возвращении Кононова в «Торпедо»

Советник президента футбольного клуба «Торпедо» Денис Маслов заявил «Матч ТВ», что решение вернуть Олега Кононова на пост главного тренера команды было принято акционерами клуба.

В четверг «Торпедо» обыграло «Велес» со счетом 3:0 в матче пятого раунда Пути регионов FONBET Кубка России. Накануне «черно‑белые» объявили о возвращении Олега Кононова на пост главного тренера команды. Перед этим был расторгнут контракт с Дмитрием Парфеновым, который провел в команде 32 дня.

— С чем связано решение вернуть на пост главного тренера «Торпедо» Олега Кононова?

— Это решение акционеров клуба, не более того.

— Как долго Олег Георгиевич думал над предложением?

— Он в четверг после матча с «Велесом» всё рассказал, не вижу смысла повторяться, — сказал Маслов «Матч ТВ».

Ранее Кононов тренировал московскую команду с января 2024 по август 2025 года. В таблице ПАРИ Первой лиги «Торпедо» занимает последнее место, набрав 10 очков в 14 турах.

