Вратарь «Зенита» оценил свою игру в сезоне-2025/26

‎Вратарь «Зенита» и сборной России Денис Адамов оценил свою игру в сезоне-2025/26.

‎

‎«Нужно продолжать работать. Конечно, я доволен, что выиграл конкуренцию. Сезон впереди, нужно работать», — сказал Адамов.

‎

‎Первые 4 тура РПЛ в воротах «Зенита» играл Евгений Латышонок. За 4 встречи голкипер пропустил 5 мячей. В 4-м туре сине-бело-голубые уступили «Ахмату» со счетом 0:1.

‎

‎С матча пятого тура против «Спартака» в воротах играет Адамов. За этот промежуток времени в РПЛ на его счету 7 матчей, 5 пропущенных и 4 игры на ноль.

‎

‎Стоит отметить, что до того как Адамов вытеснил из стартового состава Латышонка, Евгений регулярно вызывался в сборную России. После изменений Денис заменил своего партнера в национальной команде.

‎

‎Контракт вратаря с петербуржцами рассчитан до конца июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста сборной России в 1,8 млн евро.