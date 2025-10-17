Стало известно о состоянии здоровья полузащитника "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья полузащитника Жерсона.

"По Жерсону достаточно длинный промежуток времени восстановления. Работает с большим желанием. Эмоционально ему стало полегче. Работает хорошо. С нетерпением ждем, когда наберет оптимальные кондиции", - цитирует Семака "Матч ТВ".

Жерсон перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Фламенго" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. Полузащитник провел за петербуржцев во всех турнирах 6 матчей и не отметился результативными действиями. В конце августа бразилец получил повреждение и с того момента не выходил на футбольное поле.

В воскресенье, 19 октября, петербуржцы сыграют на выезде с "Cочи" в матче 12 тура РПЛ, стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.