Спаллетти предлагали работу в «Спартаке»

«Спартак» проявлял интерес к Лучано Спаллетти.

© Sports.ru

Посредники несколько раз контактировали с итальянским тренером на предмет возможной работы в России, в частности, в «Спартаке», сообщил Metaratings.

Окружение тренера говорило, что специалист хотел бы взять небольшую паузу и не готов рассматривать новые предложения о работе.

Несколько лет назад окружение тренера на аналогичный вопрос насчет работ отвечало, что у Лучано Спаллетти есть договоренность в России работать только в «Зените».

Спаллетти находится без работы после того, как покинул пост главного тренера сборной Италии.

На данный момент «Спартак» возглавляет Деян Станкович. В этом сезоне команда идет шестой в таблице Мир РПЛ, набрав 18 очков в 11 матчах.