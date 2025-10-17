Спаллетти предлагали работу в «Спартаке»

Посредники контактировали со Спаллетти о работе в «Спартаке». Тренер хочет взять паузу и не готов рассматривать предложения (Metaratings)
«Спартак» проявлял интерес к Лучано Спаллетти.
Посредники несколько раз контактировали с итальянским тренером на предмет возможной работы в России, в частности, в «Спартаке», сообщил Metaratings.
Окружение тренера говорило, что специалист хотел бы взять небольшую паузу и не готов рассматривать новые предложения о работе.
Несколько лет назад окружение тренера на аналогичный вопрос насчет работ отвечало, что у Лучано Спаллетти есть договоренность в России работать только в «Зените».
Спаллетти находится без работы после того, как покинул пост главного тренера сборной Италии.
На данный момент «Спартак» возглавляет Деян Станкович. В этом сезоне команда идет шестой в таблице Мир РПЛ, набрав 18 очков в 11 матчах.
