Черчесов о лимите: «Почему не ограничить количество иностранных тренеров – не главных, а свиту, чтобы не приходило по 10-12 человек. Если места заняты, как расти молодому специалисту?»
Станислав Черчесов высказался о лимите для иностранных тренеров-ассистентов.
Министр спорта Михаил Дегтярев ранее заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Мир РПЛ планируется ужесточить по схеме «10 легионеров в заявке – 5 на поле».
«Есть министерство спорта, нам доложат, какое решение примут. Пускай будет три, пускай пять иностранцев, пусть вообще одни россияне – не проблема. Все в одинаковых условиях. Но главное, чтобы не создавалось искусственных ситуаций, когда парень лучше, но не выходит, потому что у него не то гражданство. Это неправильно и разрушительно для атмосферы в коллективе. Кстати, расширил бы тему. Почему лимит только на футболистов? Почему не ограничить количество иностранных тренеров – не главных, а свиту, чтобы не приходило по десять-двенадцать человек ассистентов. Мне разрешали брать с собой в «Легию» и «Ференцварош» двух-трех своих помощников. Когда мы приходили в иностранные клубы, ни одного местного специалиста не убирали. Если все ключевые места заняты иностранцами, как расти молодому тренеру по физподготовке, аналитику или ассистенту? Где развиваться? Или спортивный директор из-за рубежа, его заместитель тоже. А наши ребята, как тот же Артем Ребров, где должны получать практику? Клубы, конечно, сами решают, но важно выстраивать линию, чтобы отечественные специалисты могли прибавлять. Мы всегда старались доказывать это делом», – сказал главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов.
