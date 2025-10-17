Тренер предположил, какой матч может стать для Станковича последним

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче 12 тура РПЛ "Спартак" - "Ростов".

© Rusfootball

"От "Спартака" всегда чего-то ждут. Матч с ЦСКА команда проиграла. Они должны набирать очки — потенциал у команды очень мощный. Интересная средняя линия, атака. Во всех компонентах у них есть преимущество над "Ростовом". Но соперник у них крепкий орешек. "Ростов" может преподнести сюрприз, а для Станковича матч может стать последним. Перемены в клубе уже начались", - цитирует Колыванова "Чемпионат".

Завтра, 18 октября, московский "Спартак" примет на домашнем стадионе "Ростов" в матче 12 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 15:15 по столичному времени. После 11 сыгранных туров красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками, южане располагаются на 10 строчке с 16 баллами в своем активе.

Деян Станкович дисквалифицирован от всех соревнований под эгидой РФС до 19 октября. Ранее сообщалось, что руководство красно-белых намерено отправить сербского специалиста в отставку с поста главного тренера.