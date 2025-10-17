Стажировка экс-защитника в «Баварии» вызвала протесты болельщиков

Запланированная тренерская стажировка бывшего защитника Жерома Боатенга в мюнхенской «Баварии» вызвала протесты некоторых болельщиков из‑за обвинений победителя чемпионата мира 2014 года в домашнем насилии, сообщает Рейтер.

Экс‑футболист сборной Германии, выступавший за мюнхенский клуб с 2011 по 2021 год, ранее заявил, что разговаривал с тренером «Баварии» Венсаном Компани и получил разрешение на стажировку, но пока не определился с точной датой.

Однако часть болельщиков «Баварии» выступает против такого шага из‑за того, что в 2024 году мюнхенский суд вынес игроку условный штраф и предупреждение, признав его виновным в преднамеренном нанесении телесных повреждений своей бывшей девушке и матери его дочерей‑близняшек Шерин Зенлер. Ранее СМИ также сообщали, что футболист мог оказывать давление на другую свою бывшую девушку Касю Ленхардт, которая покончила жизнь самоубийством в 2021 году.

Петиция против стажировки Боатенга в «Баварии» была опубликована в четверг и на данный момент собрала 2600 подписей.

— Каждый ноябрь «Бавария» окрашивает «Альянц Арену» в оранжевый цвет в знак протеста против насилия в отношении женщин. Но чего стоит такая кампания с точки зрения повышения осведомленности, когда в то же время красная дорожка расстилается для такого человека, как Жером Боатенг? — говорится в тексте петиции.

Боатенгу 37 лет, немец завершил карьеру футболиста в сентябре, его последним клубом стал австрийский ЛАСК (Линц), который он покинул в августе. В составе сборной Германии защитник также стал бронзовым призером ЧМ‑2010 в ЮАР.