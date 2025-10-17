Балахнин оценил влияние кадровых потерь ЦСКА на встречу с "Локомотивом"

Российский тренер Сергей Балахнин оценил влияние кадровых потерь ЦСКА на предстоящую встречу 12-го тура РПЛ с "Локомотивом".

© ФК ЦСКА

"Отсутствие Акинфеева и Мойзеса - это в любом случае серьёзные потери для ЦСКА. Мойзес - ключевой игрок, много определяет и в начале атак, он лидер команды. В меньшей степени, конечно, Акинфеев. Он может повлиять на надёжность игры в обороне, защита с ним действует гораздо увереннее. Но тем не менее это всё равно не повлияет на сам футбол, который проповедуют эти две команды. Он всё равно будет интересным", - сказал Балахнин "Чемпионату".

Защитник ЦСКА Мойзес пропустит игру с московским "Локомотивом" из-за дисквалификации. Голкипер "армейцев" Игорь Акинфеев не сможет сыграть в матче из-за повреждения.

После 11-ти туров чемпионата России ЦСКА занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка.

"Локомотив" идет на 2-й строчке в РПЛ с 23-я баллами. В этом розыгрыше чемпионата команда не потерпела ни одного поражения.

Матч "железнодорожников" против ЦСКА пройдет 18 октября на "РЖД Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.