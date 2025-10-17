Женская сборная России сыграет с Северной Македонией

Женские национальная и молодежная сборные России проведут учебно‑тренировочный сбор в Струмице (Македония), сообщает пресс‑служба РФС.

© РФС

24 и 27 октября сборная России проведет товарищеские игры с командами Северной Македонии на стадионе «Младость».

Российская команда U‑19 дважды сыграет со сверстницами из Северной Македонии на стадионе спортивного комплекса «Горан Пандев».

ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года на неопределенный срок отстранили сборную России и клубы от участия в турнирах под своей эгидой.