Полузащитник Барриос рассказал о реакции игроков «Зенита» на решения Семака

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос ответил, как футболисты сине-бело-голубых реагируют на тактические решения главного тренера команды Сергея Семака. В воскресенье, 19 октября, команда сыграет на выезде с «Сочи» в 12-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

© Чемпионат.com