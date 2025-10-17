Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России переместилась с 33-й на 30-ю строчку рейтинга Международной федерации футбола, обновленная версия которого представлена на сайте организации.

В октябре российская команда провела два товарищеских матча - со сборной Ирана (2:1) в Волгограде и с командой Боливии (3:0) в Москве.

Первое место продолжает удерживать сборная Испании (1880,76 очка), на второе поднялась команда Аргентины (1872,43), французы опустились на третью позицию (1870,92). Также в первую десятку рейтинга вошли сборные Англии, Португалии, Нидерландов, Бразилии, Бельгии, Италии и Германии.