Экс-вратарь «Зенита» назвал фаворита в дерби «Локомотива» с ЦСКА

Бывший голкипер петербургского «Зенита» Евгений Корнюхин высказался на тему фаворита в предстоящем дерби между столичным «Локомотивом» и ЦСКА.

«Я бы сделал ставку на «Локомотив». Обеим командам нужны очки, поэтому будут играть в атаку», — считает Корнюхин.

Встреча 12-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве 18 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по местному времени.

После 11-ти сыгранных туров ЦСКА под руководством Фабио Челестини с 24 очками в активе идет на первом месте в РПЛ розыгрыша 2025-2026 годов.

«Локомотив», возглавляемый Михаилом Галактионовым, с 23 баллами второй.

В текущем сезоне РПЛ 2025-2026 годов красно-зеленые остаются единственной командой без поражений.

«Локомотив» уступил ЦСКА в основное время один раз за последние пять встреч.

В предстоящих матчах чемпионата России «железнодорожникам», помимо ЦСКА, предстоит сыграть дома против «Оренбурга», а также встретиться на выезде с тольяттинским «Акроном» и петербургским «Зенитом».