Стал известен новый главный претендент на звание «Джентельмена года»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой занимает первое место в голосовании за премию «Джентельмен года», регулярно вручаемую за честную игру, благородство и примерное поведение футболистов. Ранее были обнулены голоса за полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

На момент написания новости за Андрея Мостового отдан 11 301 голос. На второй строчке располагается форвард махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов (10 755 голосов). Третье место занимает вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев (9998 голосов).

На 85-й минуте матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Ахмат» (2:0) защитник гостей Усман Ндонг получил красную карточку за удар плечом в челюсть Сперцяну, а капитану «быков» была показана жёлтая карточка за провокации. После игры сенегалец обвинил воспитанника «Краснодара» в расизме.