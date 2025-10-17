Черчесов ответил, почему «Ахмат» при нём сразу начал показывать результат

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов ответил, почему под его руководством грозненская команда сразу начала показывать результат.

«С ходу получилось дать результат в «Ахмате»? Лигу мы знаем, смотрели. Я попал в среду, где много знаю. Ребята в команде играющие, умеющие и слушающие. Результат делаю не я один, а клуб и команда. Закрепиться в топ-8? Мы ни о чём таком не думаем. Идём от игры к игре», — приводит слова Черчесова Sport24.

«Ахмат» объявил о назначении Черчесова на пост главного тренера «Ахмата» 6 августа. Под его руководством грозненская команда провела восемь матчей в Мир Российской Премьер-Лиге, в которых четыре раза победила, три раза сыграла вничью и один раз потерпела поражение. После 11 туров РПЛ «Ахмат» набрал 15 очков и занимает девятое место.