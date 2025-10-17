Футболисты Ла Лиги разгневаны из-за матча в США

В предстоящем туре футболисты Ла Лиги могут начать протестовать из-за матча в США.

УЕФА ранее в качестве исключения разрешил «Барселоне» и «Вильярреалу» сыграть матч в рамках Ла Лиги в Майами. Игра пройдет 20 декабря.

По информации Cadena COPE, футболисты испытывают огромный гнев по поводу матча в США.

Сообщается, что капитаны 20 клубов лиги обсуждают возможность акции в знак протеста против игры в Майами.

Если лидеры команд придут к согласию, то матчи предстоящего тура будут останавливаться на 20-30 секунд, чтобы, как отмечается в сообщении издания, «продемонстрировать единство игроков и послать сигнал всему футбольному миру».