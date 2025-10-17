Футболисты Ла Лиги разгневаны из-за матча в США

Футболисты разгневаны из-за матча Ла Лиги в США – капитаны обсуждают протест в ближайшем туре. Игры могут останавливать на 20-30 секунд (COPE)
В предстоящем туре футболисты Ла Лиги могут начать протестовать из-за матча в США.
УЕФА ранее в качестве исключения разрешил «Барселоне» и «Вильярреалу» сыграть матч в рамках Ла Лиги в Майами. Игра пройдет 20 декабря.
По информации Cadena COPE, футболисты испытывают огромный гнев по поводу матча в США.
Сообщается, что капитаны 20 клубов лиги обсуждают возможность акции в знак протеста против игры в Майами.
Если лидеры команд придут к согласию, то матчи предстоящего тура будут останавливаться на 20-30 секунд, чтобы, как отмечается в сообщении издания, «продемонстрировать единство игроков и послать сигнал всему футбольному миру».
