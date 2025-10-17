Глебов высказался о турнирных амбициях «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов высказался о турнирных амбициях своей команды. Он считает, что в ноябре бело-голубые поднимутся в пятёрку лидеров. Сейчас «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице.

— После паузы на сборные в РПЛ будет четыре тура до следующей паузы. На ваш взгляд, насколько высоко «Динамо» может подняться?

— Сказать так тяжело. Но чувствую, что в ноябре должны быть в пятёрке.

— То есть вы ещё в гонке за трофей?

— Пример того, что ситуацию можно изменить — ЦСКА этой весной. На мой взгляд, по сравнению с началом чемпионата за август-сентябрь улучшения у нас заметны. Рисунок игры команды выглядит лучше. В августе у нас, на мой взгляд, были проблемы в атаке. Сейчас создаём много, понятно, что много и не реализуем. А в плане обороны надо что-то решать — быть ещё более внимательными, чтобы не давать шансы забивать нам пять, — приводит слова Глебова «РБ Спорт».