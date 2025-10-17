‎Агент Голенкова и Чистякова рассказал о будущем игроков в «Ростове»

Агент Голенкова и Чистякова: Мыслей об уходе из «Ростова» нет
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы форварда «Ростова» Егора Голенкова и защитника желто-синих Дмитрия Чистякова, в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ рассказал о будущем своих клиентов в клубе.
Новый генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров на пресс-конференции сообщил о финансовых проблемах.
– Действительно ли все так серьезно? Большие ли задержки по зарплате?
– Это внутренние дела клуба, я не хочу их обсуждать. Они сами разберутся. Без наших слов.
– У Голенкова и Чистякова не было мыслей о смене команды?
– Почему у них должна такая мысль появиться?
– Говорят, что у клуба финансовые проблемы.
– Это ведь говорят, но вы ведь не знаете.
– У меня нет оснований не доверять словам генерального директора клуба.
– Нет, ни у Чистякова, ни у Голенкова таких мыслей.
После 11 туров «Ростов» с 13 очками занимает 10-е место в РПЛ.