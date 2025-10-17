‎Агент Голенкова и Чистякова рассказал о будущем игроков в «Ростове»

‎Агент Андрей Талаев, представляющий интересы форварда «Ростова» Егора Голенкова и защитника желто-синих Дмитрия Чистякова, в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ рассказал о будущем своих клиентов в клубе.

© ФК "Ростов"

‎

Новый генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров на пресс-конференции сообщил о финансовых проблемах.

‎

– Действительно ли все так серьезно? Большие ли задержки по зарплате?

– Это внутренние дела клуба, я не хочу их обсуждать. Они сами разберутся. Без наших слов.

‎

– У Голенкова и Чистякова не было мыслей о смене команды?

– Почему у них должна такая мысль появиться?

‎

– Говорят, что у клуба финансовые проблемы.

– Это ведь говорят, но вы ведь не знаете.

‎

– У меня нет оснований не доверять словам генерального директора клуба.

– Нет, ни у Чистякова, ни у Голенкова таких мыслей.

После 11 туров «Ростов» с 13 очками занимает 10-е место в РПЛ.