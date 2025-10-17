Тренера "Пари НН" сравнили с Остапом Бендером

Экс-игрок "Спартака" Эдуард Мор высказался о работе главного тренера "Пари НН" Алексея Шпилевского.

© Rusfootball

"Шпилевский много говорит о своих прогрессивных идеях и суперсовременном футболе, но я не вижу в игре его команды ничего, чего бы не было у других. Зато вижу много слабых мест и нестыковок. Все его слова — пыль в глаза. У "Пари НН" все зависит от того, сыграет или не сыграет Боселли. Мне все это напоминает эпизод (из "Двенадцати стульев"), когда Остап Бендер устроил сеанс одновременной игры в шахматы. Это шарлатанство и обман", - цитирует Мора "РБ Спорт".

Алексей Шпилевский был назначен на пост главного тренера "Пари НН" летом текущего года и заключил трехлетний контракт. Ранее специалист работал в кипрском "Арисе", немецком "Эрцгебирге", казахстанском "Кайрате", и брестском "Динамо". После 11 сыгранных туров нижегородцы занимают 15 место в турнирной таблице российского чемпионата с 6 набранными очками.

Завтра, 18 октября, команда Алексея Шпилевского сыграет на своем поле с тольяттинским "Акроном" в 12 туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени. На данный момент тольяттинцы занимают 13 место в таблице с 8 баллами в своем активе.