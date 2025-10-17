Тренер Аморим отреагировал на слова совладельца «Манчестер Юнайтед»

Рубен Аморим высказался о доверии Джима Рэтклиффа.

© Sports.ru

Ранее совладелец «МЮ» заявил, что готов дать тренеру три года, чтобы тот доказал свою состоятельность.

«Он говорит мне это все время, иногда отправляет сообщение после матчей, но вы знаете, и я знаю, и Джим знает, что футбол так не работает. Самое важное в футболе – это следующий матч. Ты не можешь контролировать даже завтрашний день. Но, конечно, приятно это слышать. Особенно на фоне шума вокруг. Омар [Беррада] и Джейсон [Уилкокс] тоже все время мне это говорят».

