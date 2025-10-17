«Акрон» планирует провести матчи в Мордовии

Руководство тольяттинского «Акрона» проявляет значительную заинтересованность в проведение нескольких домашних матчей следующего сезона на «Мордовия Арене» в Саранске.

© ФК "Акрон"

В клубе положительно оценивают инфраструктуру, которая есть в Мордовии для проведения матчей. На данный момент тольяттинцы изучают вопрос заявки арены в качестве резервного стадиона на следующий сезон с возможностью проведения там ряда встреч чемпионата или Кубка России.

Встреча 13-го тура РПЛ между «Акроном» и «Локомотивом» пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске 26 октября и станет тестовой проверкой возможного сценария. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по местному времени.

В 2025 году в Саранске играл домашние матчи нижегородский «Пари НН». Помимо этого, Мордовия приняла финал Кубка России среди женских команд.

Домашним стадионом «Акрона» в нынешнем сезоне является арена в Самаре. Проведение на ней игр временно невозможно, в связи с подготовки стадиона к форуму «Россия — Спортивная держава».

После одиннадцати сыгранных туров «Акрон» под руководством Заура Тедеева с 8 очками идет на 13-ом месте в РПЛ.

Тольяттинская команда имеет преимущество в 2 балла над зоной прямого вылета из чемпионата России.