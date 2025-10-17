Тренер «Балтики» назвал одного из самых умных игроков РПЛ

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о полузащитнике своей команды Данииле Уткине. Напомним, Уткин перешёл в «Балтику» на правах аренды из «Ростова». Соглашение аренды рассчитано до лета 2026 года.

© Соцсети

«Для меня Уткин – один из самых умных игроков в нашем чемпионате вообще. Давайте поздравим его с днём рождения, он был 13 октября. Пожелаем здоровья прежде всего. И быстрее вернуться на свой уровень. Тут всё больше зависит от него, чем от нас с вами», — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне на счету Уткина два матча во всех турнирах.