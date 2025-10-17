Опубликован топ самых подорожавших игроков АПЛ

Интернет портал Transfermarkt провёл обновление рыночных стоимостей футболистов английской Премьер-лиги. Наиболее подорожавшим игроком стал нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Ник Вольтемаде. Форвард сборной Германии увеличил свою стоимость на € 35 млн и теперь она равна € 65 млн.

Полностью топ-10 самых подорожавших футболистов чемпионата Англии выглядит следующим образом:

Ник Вольтемаде («Ньюкасл Юнайтед») — € 65 млн (+ € 35 млн). Александер Исак («Ливерпуль») — € 140 млн (+ € 20 млн). Карлос Балеба («Брайтон») — € 60 млн (+ € 20 млн). Кевин Лопес («Фулхэм») — € 30 млн (+ € 18 млн). Матеуш Фернандеш («Вест Хэм») — € 32 млн (+ € 17 млн). Джейди Канво («Кристал Пэлас») — € 20 млн (+ € 16 млн). Райан Гравенберх («Ливерпуль») — € 90 млн (+ € 15 млн). Сандро Тонали («Ньюкасл Юнайтед») — € 75 млн (+ € 15 млн). Брайан Мбемо («Манчестер Юнайтед») — € 70 млн (+ € 15 млн). Жоао Педро («Челси») — € 65 млн (+ € 15 млн).

Вольтемаде в нынешнем сезоне забил четыре гола в семи матчах за «сорок».