Нападающий «Ньюкасла» Вольтемаде – самый подорожавший игрок АПЛ по версии Transfermarkt

Чемпионат.comиещё 1

Интернет портал Transfermarkt провёл обновление рыночных стоимостей футболистов английской Премьер-лиги. Наиболее подорожавшим игроком стал нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Ник Вольтемаде. Форвард сборной Германии увеличил свою стоимость на € 35 млн и теперь она равна € 65 млн.

Опубликован топ самых подорожавших игроков АПЛ
© Чемпионат

Полностью топ-10 самых подорожавших футболистов чемпионата Англии выглядит следующим образом:

  1. Ник Вольтемаде («Ньюкасл Юнайтед») — € 65 млн (+ € 35 млн).
  2. Александер Исак («Ливерпуль») — € 140 млн (+ € 20 млн).
  3. Карлос Балеба («Брайтон») — € 60 млн (+ € 20 млн).
  4. Кевин Лопес («Фулхэм») — € 30 млн (+ € 18 млн).
  5. Матеуш Фернандеш («Вест Хэм») — € 32 млн (+ € 17 млн).
  6. Джейди Канво («Кристал Пэлас») — € 20 млн (+ € 16 млн).
  7. Райан Гравенберх («Ливерпуль») — € 90 млн (+ € 15 млн).
  8. Сандро Тонали («Ньюкасл Юнайтед») — € 75 млн (+ € 15 млн).
  9. Брайан Мбемо («Манчестер Юнайтед») — € 70 млн (+ € 15 млн).
  10. Жоао Педро («Челси») — € 65 млн (+ € 15 млн).

Вольтемаде в нынешнем сезоне забил четыре гола в семи матчах за «сорок».

Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости
Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости