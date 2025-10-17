Ловчев призвал назначить Романцева или Мостового на пост гендиректора «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на назначение Сергея Некрасова на пост генерального директора красно-белых.

«Я вот не знаю, кто такой [спортивный директор Фрэнсис] Кахигао, мне эти имена ни о чём не говорят. И кто был до него, не знал. Я Станковича знаю, про [Доменико] Тедеско слышал до его прихода в «Спартак». Вот это футбольные люди, а не директора всякие. [Олега] Малышева того же пару раз видел, но это не футбольный человек. Теперь наняли какого-то другого на эту должность, ещё и болельщика ЦСКА. Эти люди для меня не имеют значения. Романцева назначьте генеральным директором или Мостового, они разбираются в футболе. А Некрасов, Малышев – это максимум болельщики, я их работы в футболе ранее не видел, в суть они не вникали, поэтому ничего хорошего о них сказать не могу», — приводит слова Ловчева Odds.ru.

Московский клуб объявил о назначении Некрасова на должность генерального директора в понедельник, 6 октября. С 2001 года Некрасов 10 лет возглавлял управление финансовых институтов и рынков капитала компании «ЛУКОЙЛ». С 2011 года был первым вице-президентом Газпромбанка и работал в руководстве дочерних банков группы в Европе.