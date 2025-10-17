Родри пропустит матч с «Эвертоном»

29-летний испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри не сыграет в матче своей команды с «Эвертоном», который состоится 18 октября на стадионе «Этихад» в Манчестере, сообщает официальный сайт клуба.

Обладатель «Золотого мяча» покинул поле в последнем матче «горожан» против «Брентфорда» перед паузой на матчи сборных, проведя на поле всего 21 минуту из-за травмы бедра. Сроки восстановления игрока не уточняются.

В нынешнем сезоне футболист отыграл все 90 минут за «Манчестер Сити» лишь дважды, а в четырёх матчах был заменён.

После семи сыгранных туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на три очка.