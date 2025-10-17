Российский тренер назвал «Спартак» неоднозначным фаворитом в матче с «Ростовом»

Российский тренер Сергей Балахнин заявил, что московский «Спартак» не является однозначным фаворитом в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова», передает Vprognoze.ru.

«Когда играет «Спартак» вообще нельзя говорить однозначно. А тем более он играет с «Ростовом», который часто удачно играет против «Спартака». Поэтому, конечно, «Спартак» не однозначный фаворит», — сказал Балахнин.

Встреча состоится 18 октября. Команды выйдут на поле в 15:15 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 18 очков. «Ростов» идет на десятое место, имея в активе 13 баллов. Лидирует в турнире московский ЦСКА, набрав 24 очка. Второе место занимает столичный «Локомотив» с 23-мя баллами, замыкает тройку сильнейших Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 20 очков.