"ПСЖ" намерен зимой продать Сафонова

Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов зимой может покинуть французский "ПСЖ".

По информации французского издания Live Foot, парижане намерены зимой продать россиянина в другой клуб. Спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш уже начал поиск нового клуба для 26-летнего Сафонова, который является запасным вратарем в клубе.

Трансфер может произойти уже в зимнее окно. Ранее сам россиянин выразил недовольство по поводу отсутствия игровой практики в клубе. После ухода из "ПСЖ" Джанлуиджи Доннаруммы Сафонов уступил конкуренцию новичку - Люке Шевалье.

Также отмечается, что уход Сафонова должен положительно отразиться на украинском защитнике Илье Забарном. И это один из поводов для трансфера - к игровым качествам Сафонова у руководства парижан претензий нет.