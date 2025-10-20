«Спартак» отказался от легендарного испанского тренера

Спортивный директор московского «Спартака» Франсис Кахигао заблокировал решение назначить на пост главного тренера команды испанца Рафаэля Бенитеса, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Услуги Бенитеса предложили «Спартаку» после того, как у специалиста сорвалось подписание контракта с одним из саудовских клубов. Кахигао заблокировал этот вариант из-за того, что считает Луиса Гарсию (https://t.me/karpinside/37268) более подходящим кандидатом, чтобы сделать Спартак чемпионом.

Бенитес вместе с английским «Ливерпулем» выигрывал Лигу чемпионов сезона-2024/25.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Нынешний тренер команды — серб Деян Станкович — стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков. В 12-м туре РПЛ красно-белые сыграли вничью с «Ростовом» — 1:1.

