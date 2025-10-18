Дзюба назвал самый сложный момент в матче с «Пари НН»

Форвард «Акрона» Артём Дзюба поделился мнением о самом напряжённом моменте в победном матче команды с «Пари НН» (1:0) в 12-м туре РПЛ.

— Какой момент был самым сложным для вас в матче с «Пари НН»? — Когда в течение десяти минут они два раза в штангу попали и осадили наши ворота очень хорошо. Мы даже не могли выйти из-под этого пресса и спотыкались. Наверное, этот период в матче был самый неприятный, — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.