Нападающий "Акрона" Артём Дзюба поделился мнением о российских тренерах.

"Если мы говорим про того же Тедеева, то это вообще алмаз среди камней. Таких толковых, рассудительных, приземлённых и человечных людей вообще очень мало. У нас ведь в футболе даже среди российских специалистов очень много тех, у кого немножко ЧСВ (чувство собственной важности) зашкаливает. Амбиций много: "Дайте мне, дайте", а к этому никаких предпосылок нет", - сказал Дзюба в интервью "Матч ТВ".

Артём Дзюба в нынешнем сезоне провёл 12 матчей в составе "Акрона", отметился четырьмя забитыми мячами и отдал две голевые передачи.

На данный момент подопечные Заурбека Тедеева располагаются на 12 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 11 очков.

Последний матч тольяттинцы выиграли на выезде у "Пари НН". Единственный гол забил полузащитник Стефан Лончар.

Следующую игру "Акрон" проведёт на выезде против ЦСКА в Кубке России. Матч пройдёт во вторник, 21 октября.