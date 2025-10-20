Выяснилось, кто может возглавить «Ноттингем Форест»

Бывший главный тренер «Эвертона» Шон Дайч может возглавить «Ноттингем Форест», уволивший австралийского специалиста Ангелоса Постекоглу после поражения от «Челси» (0:3) в матче 8-го тура английской Премьер-лиги. Как сообщает Sky Sports, стороны уже ведут активные переговоры.

Ангелос Постекоглу возглавлял команду с 9 сентября текущего года. За 39 дней под руководством специалиста команда дважды сыграла вничью и потерпела шесть поражений в восьми матчах во всех турнирах.

Последним местом работы Шона Дайча остаётся английский «Эвертон». 54-летний специалист покинул ливерпульский клуб в январе 2025 года.