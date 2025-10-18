«Спартак» согласовал контракт с новым главным тренером

Московский «Спартак» согласовал условия контракта с испанским тренером Луисом Гарсией, передает «Чемпионат».

Специалист является кандидатурой спортивного директора красно-белых Фрэнсиса Кахигао. Решение о назначении Гарсии на пост главного тренера примет совет директоров клуба.

Луис Гарсия работал в испанских «Хетафе», «Мальорке», «Алавесе» и других командах.

18 октября «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:1. Игрок «Ростова» Тимур Сулейманов открыл счет. Он отличился на 56-й минуте матча. На 86-й минуте Эсекьель Барко сравнял счет. На 26-й минуте с поля был удален игрок красно-белых Александер Джику.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 19 очков. «Ростов» занимает десятую строчку, имея в активе 14 баллов. Лидирует в чемпионате московский ЦСКА, набрав 24 балла. Второе место занимает столичный «Локомотив», набрав 23 балла. Замыкает тройку сильнейших «Краснодар», уступая «Локомотиву» по дополнительным показателям.