Знаменитому российскому судье пожелали закончить карьеру, чтобы не позорить свое имя

Газета.Ru

Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров пожелал судье Сергею Карасеву завершить карьеру, передает Legalbet.

Знаменитому российскому судье пожелали закончить карьеру, чтобы не позорить свое имя
© Газета.Ru
«Качество его работы удручает. Как и в любом виде спорта, надо вовремя заканчивать, чего я ему и желаю. Позорить свое имя, которое было завоёвано, не стоит», — сказал Захаров.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские арбитры, ранее работавшие на матчах еврокубков, также перестали получать назначения на матчи.

В июле 2025 года Карасев заявил, что мечтает о возвращении России на международную арену.

«Сейчас главные матчи дают даже более молодым ребятам. Думаю, у меня были бы шансы на финал», — сказал Карасев.